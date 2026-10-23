Atacan a balazos camión con estudiantes a bordo en Sinaloa

El ataque armado contra un autobús urbano que transportaba estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa dejó al conductor con lesiones leves

Un autobús urbano que trasladaba estudiantes de la Universidad Tecnológica de Escuinapa, Sinaloa, fue atacado a balazos por personas armadas en la colonia Francisco I. Madero. El conductor resultó lesionado por esquirlas, mientras que los pasajeros no sufrieron heridas, aunque algunos presentaron crisis nerviosas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la agresión estaba dirigida contra el operador de la unidad, quien recibió atención médica después de conseguir llegar a un punto de observación militar para solicitar ayuda.

Tras el reporte, elementos de fuerzas federales y estatales desplegaron un operativo para localizar a los responsables; sin embargo, hasta el momento referido en la información disponible no habían sido ubicados.

Chofer aceleró para poner a salvo a los estudiantes

Los hechos ocurrieron cuando el conductor, identificado como Hugo “N”, de 56 años, circulaba por calles de la colonia Francisco I. Madero con estudiantes a bordo.

Según los datos difundidos, los primeros disparos rompieron las ventanas del camión, por lo que el operador detuvo momentáneamente la marcha y se agachó para protegerse.

Después de recuperarse del susto, volvió a poner en movimiento la unidad y aceleró hasta llegar a un punto de vigilancia militar, donde solicitó auxilio.

La situación provocó momentos de temor entre los jóvenes, quienes se alteraron al escuchar las detonaciones y el crujido de los cristales. Los militares auxiliaron al conductor y trasladaron a un hospital para que recibiera atención por una lesión en uno de sus brazos. Los estudiantes que presentaron crisis nerviosas fueron atendidos en el lugar.

Seguridad Pública confirma la agresión

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que el conductor de un autobús de servicio urbano que transportaba estudiantes fue blanco de un ataque armado y sufrió una lesión leve, sin que se reportaran pasajeros heridos.

En un comunicado, la dependencia informó que integrantes del Grupo Interinstitucional brindaron apoyo al operador y pusieron en marcha acciones para buscar a los responsables.

El caso también generó preocupación entre familiares de los estudiantes que viajaban en la unidad. En redes sociales comenzó a circular un video que muestra los momentos de tensión que vivieron los jóvenes durante la agresión.

Hasta el momento señalado en los reportes, no se había informado sobre personas detenidas por el ataque.