Atacan a balazos auto vinculado a equipo de alcaldesa de Tecámac

Hombres armados dispararon contra una camioneta en la que presuntamente viajaban colaboradores cercanos de la presidenta municipal, en el Estado de México

Un ataque armado contra un vehículo relacionado con el equipo de gobierno de Rosi Wong Romero, alcaldesa de Tecámac, provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad la mañana de este martes en el Estado de México.

Los primeros reportes indican que al menos dos personas resultaron heridas tras la agresión.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados dispararon contra una camioneta en la que presuntamente viajaban colaboradores cercanos de la presidenta municipal.

Entre los lesionados se encontrarían Carlos Galindo, identificado como jefe de gabinete del ayuntamiento, así como el conductor de la unidad. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica.

Versiones iniciales difundidas por medios señalaron que la propia Rosi Wong Romero se encontraba en el vehículo atacado cuando se trasladaba por el municipio mexiquense.

Sin embargo, horas después, autoridades estatales aclararon que la alcaldesa no estaba en el lugar de los hechos al momento de la agresión, ya que participaba en una reunión de la denominada Mesa de Paz.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que sí se registró una agresión armada contra un funcionario del ayuntamiento, aunque hasta el momento no ha revelado oficialmente su identidad ni mayores detalles sobre el móvil del ataque.

Asimismo, informó que la persona agredida se encuentra fuera de peligro y que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

Reportes periodísticos señalan que la camioneta atacada presentó múltiples impactos de arma de fuego y que los agresores habrían viajado a bordo de una motocicleta.

Tras los disparos, los lesionados buscaron atención médica de emergencia antes de ser trasladados a distintos hospitales bajo medidas de resguardo.

El atentado generó preocupación entre habitantes y autoridades de Tecámac, municipio gobernado por Morena, debido a que se trata de una agresión dirigida contra integrantes de la administración local.

Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias del ataque, identificar a los autores materiales y esclarecer si la agresión estaba dirigida específicamente contra algún funcionario municipal.