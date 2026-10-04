Atacan a balazos a policías municipales en carretera, en Mazatlán

Policías fueron atacados a balazos en carretera al aeropuerto de Mazatlán; no hubo lesionados y reforzaron la vigilancia.

Una agresión a balazos contra policías municipales se registró este sábado sobre la carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Mazatlán, en Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que los elementos fueron atacados mientras se encontraban en la zona. Hasta el momento, la dependencia no reportó policías o civiles lesionados ni daños derivados de la agresión.

Tras los hechos, autoridades estatales y federales desplegaron un operativo en el sector para reforzar la vigilancia y realizar las acciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no informó sobre personas detenidas por estos hechos.