Atacan a balazos a niño al abrir la puerta de su casa en León

Un niño resultó herido tras ser atacado a balazos luego de abrir la puerta de su casa en León, Guanajuato; su estado de salud fue reportado como grave

Un niño de 11 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del sábado, luego de abrir la puerta de su casa en la colonia Deportiva II, en la ciudad de León, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:30 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Medias Blancas de Chicago, casi esquina con Nicolás Calvo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres vestidos de negro llegaron hasta el portón de la vivienda y tocaron. El menor, identificado como Karol, quien se encontraba en la cochera, abrió la puerta, momento en el que los agresores comenzaron a disparar en su contra.

Vecinos que presenciaron el ataque dieron aviso al número de emergencias 911. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y al confirmar que el menor había sido herido, solicitaron el apoyo inmediato de paramédicos y acordonaron la zona.

Personal de la Cruz Roja atendió al niño en el lugar, detectando tres heridas de bala a la altura del pecho. Fue trasladado de urgencia a la sede de la Cruz Roja para estabilizarlo y posteriormente será llevado al Hospital Pediátrico de la ciudad. Su estado de salud fue reportado como grave.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo en calles aledañas para localizar a los responsables, quienes, según testigos, huyeron corriendo del lugar. Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

La escena quedó bajo resguardo de agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes se encargan del levantamiento de indicios y de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.