Atacan a balazos a hombre en vivo mientras denunciaba baches

Guadalupe transmitía en vivo sobre el mal estado de una carretera cuando fue atacado por dos sujetos en moto en Guanajuato

“Ya me mataron, corazón. Cuida a mis hijos, edúcalos. Me estoy muriendo, estoy tirado en el campo”, fueron las últimas palabras que Guadalupe alcanzó a decir mientras transmitía en vivo, momentos después de ser atacado a balazos en el municipio de Salvatierra, Guanajuato.

El hecho ocurrió la mañana del martes 7 de octubre, cerca de las 10:30, en la entrada a la comunidad de Urireo. Guadalupe, vecino conocido en la zona y responsable de la página de Facebook *Helados Nico*, recorría la carretera para denunciar públicamente el mal estado de la vialidad y pedir a las autoridades su reparación, además de la intervención en canales y arroyos de otras comunidades como El Pitahayo.

Mientras grababa, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron y dispararon al menos ocho veces en su contra. La transmisión continuó en vivo. Los seguidores escucharon sus lamentos y una llamada desgarradora a su esposa: “Dile a mis hijos que los amo, vengan rápido. Me balacearon bien”.

Minutos después, vecinos se acercaron a auxiliarlo. Guadalupe pedía agua, preguntaba por sus heridas y rogaba que cuidaran a sus hijos. Una mujer, al ver que no tenía impactos en la cabeza, intentó tranquilizarlo. “Es lo bueno, que no”, le dijo.

Su esposa llegó desesperada e intentó llevarlo al hospital por sus propios medios, mientras suplicaba: “No, mi amor, yo te voy a salvar... Perdóname Dios. Necesito a mi marido”.

Paramédicos lograron estabilizarlo y lo trasladaron de emergencia a un hospital. Hasta el momento, su estado de salud es desconocido.

Elementos de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y la Guardia Nacional acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y tratar de dar con los responsables.

Este ataque se suma a otros hechos violentos ocurridos en la comunidad durante el año. En marzo, un hombre fue asesinado por sujetos en motocicleta y en enero, un tiroteo durante una fiesta religiosa dejó tres personas heridas.