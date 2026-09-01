Atacan a balazos a elementos policiacos en Tuxpan, Nayarit

Durante una inspección a una persona, un vehículo se aproximó al lugar y desde su interior se realizaron disparos de arma de fuego contra los elementos

Elementos de corporaciones de seguridad fueron atacados a balazos la noche del domingo en el municipio de Tuxpan, lo que derivó en una intensa movilización policial y militar, así como en un operativo de búsqueda para localizar a los presuntos responsables.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, los hechos ocurrieron mientras agentes realizaban labores de vigilancia y prevención del delito en la cabecera municipal. Durante una inspección a una persona, un vehículo considerado sospechoso se aproximó al lugar y desde su interior se realizaron disparos de arma de fuego contra los elementos de seguridad.

Tras la agresión, policías estatales y personal de otras corporaciones repelieron el ataque conforme a los protocolos establecidos, desencadenándose una persecución y un operativo de búsqueda en distintos puntos del municipio.

Las acciones provocaron momentos de tensión entre la población y una fuerte presencia de unidades de seguridad en la zona centro de Tuxpan.

Versiones preliminares señalan que los agentes habían asegurado previamente a una persona considerada sospechosa y que, durante el intercambio de disparos, presuntos civiles armados lograron intervenir para rescatar al detenido antes de darse a la fuga. Esta información no ha sido detallada oficialmente por las autoridades estatales.

Al operativo se sumaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes reforzaron la vigilancia y mantuvieron recorridos de seguridad para ubicar a los agresores.

Hasta el momento, las autoridades informaron que no se reportan policías ni civiles lesionados o fallecidos a consecuencia de los hechos. Asimismo, continúan las investigaciones para esclarecer el ataque y dar con el paradero de los responsables.