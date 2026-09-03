Atacan a balazos a coordinador de Protección Civil de Mazatlán

Óscar Osuna viajaba, junto a otra persona, en una camioneta de la corporación al momento de recibir los impactos de bala por desconocidos a bordo de una moto

El coordinador de Protección Civil de Mazatlán, Óscar Osuna, sufrió este miércoles un ataque a tiros cuando se trasladaba en un vehículo del organismo, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Sinaloa,

En un comunicado, la SSP de Sinaloa indicó que recibió un reporte sobre una agresión con arma de fuego en contra de varias personas que viajaban en una camioneta en el municipio.

La SSP relató que al llegar al lugar y atender el hecho, agentes encontraron a dos personas lesionadas, quienes recibieron atención médica, entre ellas el coordinador de Protección Civil de Mazatlán.

Mientras que agentes de seguridad iniciaron un operativo en el lugar del ataque, como medida preventiva pidieron a la ciudadanía a acatar sus recomendaciones y comenzaron la búsqueda de los responsables.

De acuerdo con testigos, sujetos armados que viajaban en una motocicleta color rojo se acercaron al vehículo de Protección Civil y dispararon en varias ocasiones, hasta dejar una docena de tiros en la camioneta.

Una ola de violencia ha ido en aumento en Mazatlán, el principal destino turístico de Sinaloa. Según registros oficiales, en julio pasado en el balneario se registraron entre 30 homicidios dolosos, mientras que registros periodísticos apuntaron a 36.