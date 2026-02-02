Atacan a balazos a alcalde de Temoac en Morelos

El alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos en la carretera México-Oaxaca; resultó herido y se reporta estable

El presidente municipal de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero, fue víctima de un ataque armado la tarde de este sábado 31 de enero de 2026, cuando se desplazaba en su vehículo por la carretera México-Oaxaca.

De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió a la altura del poblado de Amayuca, en el municipio de Jantetelco, donde sujetos armados que se desplazaban en motocicleta abrieron fuego contra el edil mientras se encontraba en una gasolinera.

Medios locales señalaron que el alcalde viajaba acompañado de su esposa al momento del ataque.

Alcalde herido y hospitalizado

Tras la agresión, Lavín Romero resultó lesionado y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada. Autoridades informaron que su estado de salud es estable.

Despliegue de seguridad

El hecho provocó un fuerte operativo policiaco en la zona, con la participación de diversas corporaciones de seguridad del estado, con el objetivo de localizar a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó mediante un comunicado que ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque armado en contra del presidente municipal de Temoac.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas por estos hechos.