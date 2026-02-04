Atacan a alcaldesa de Puebla durante viaje a CDMX

La alcaldesa Alicia Guerrero fue atacada a balazos cuando se dirigía a una reunión en el Senado. Resultó ilesa mientras su chofer recibió dos disparos

Este martes, la presidenta municipal de Ayotoxco de Guerrero, Puebla, Alicia Guerrero fue atacada a balazos en la carretera federal de Tlaxcala cuando se dirigía a una reunión en el Senado.

De acuerdo con los reportes preliminares, la alcaldesa resultó ilesa, mientras que su chofer recibió dos disparos.

El ataque se reportó cerca de las 04:30 horas de este martes cerca de la caseta de cobro de Cuapiaxtla, Tlaxcala, adonde los tripulantes alcanzaron a llegar para pedir ayuda.

🚨I Balean a la presidenta municipal de #Ayotoxco de Guerrero, Alicia Guerrero, en la autopista Amozoc-Perote.



🔴Alicia Guerrero, fue víctima de un intento de asalto en la caseta de cobro, en un tramo perteneciente a #Tlaxcala; su vehículo terminó con varios impactos de bala.… pic.twitter.com/XD6lqgmDzA — Josue Aguilar (@josuealeexis) February 3, 2026

El secretario de Seguridad de Puebla, Francisco Sánchez González, confirmó que tras el ataque se desplegó un operativo en conjunto con la Guardia Nacional, al tratarse de una zona federal.

Según el funcionario, el ataque podría estar relacionado con un asalto, ya que previamente se registró un robo armado en el mismo tramo vial.

"Horas antes, en ese mismo tramo se había registrado un asalto por una banda de asaltantes", afirmó a medios locales.

Sin embargo, la investigación del ataque está siendo dirigida por la Fiscalía General de Tlaxcala, que hasta el momento no ha precisado más detalles.

Este ataque armado ocurre menos de una semana después de que funcionarios de Movimiento Ciudadano fueran atacados en Culiacán.

Además, se da tras cumplirse tres meses del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en Michoacán.