Atacan a agentes de la SSPC en Veracruz; hay dos muertos

Dos elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) perdieron la vida y una agente resultó lesionada luego de ser atacados a balazos durante la madrugada de este sábado en Omealca, Veracruz.

De acuerdo con el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, los agentes realizaban trabajos de investigación cuando fueron agredidos presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada.

Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

Despliegan operativo para ubicar a los responsables

Tras conocer el ataque, las autoridades activaron un operativo para localizar a los responsables. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

García Harfuch señaló que la agente que sobrevivió al ataque recibe atención médica y aseguró que cuenta con el respaldo de la institución.

El funcionario también reconoció la labor de los agentes fallecidos y expresó sus condolencias a sus familiares, compañeros y seres queridos.

En las labores para localizar a los agresores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), además de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

También se cuenta con la colaboración de autoridades locales de Oaxaca, como parte de las acciones para dar con los responsables del ataque.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana advirtió que el crimen será investigado y aseguró que no quedará impune.