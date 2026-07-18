Asistirá Claudia Sheinbaum a la Final del Mundial FIFA 2026™

La mandataria federal comentó que fue directamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la invitó al encuentro entre Argentina y España

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que este domingo viajará a Nueva Jersey, Estados Unidos, para presenciar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La asistencia de la mandataria se concreta tras aceptar una invitación directa de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El anuncio fue realizado por la propia titular del Ejecutivo al término de un evento oficial en el estado de Quintana Roo, donde fue abordada por representantes de los medios de comunicación. En una breve entrevista, Sheinbaum Pardo validó su participación en el encuentro deportivo que definirá al nuevo campeón del mundo.

Este viaje representará una nueva gira internacional para la presidenta mexicana, integrándose a uno de los eventos con mayor concentración de jefes de Estado y líderes políticos en el año.

Cumbre de líderes en el MetLife Stadium

La final del torneo se disputará este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en un partido que enfrentará a las selecciones de Argentina y España.

El palco de honor contará con una robusta presencia internacional:

Donald Trump: La Casa Blanca confirmó previamente la asistencia del mandatario estadounidense como anfitrión.

Pedro Sánchez: El presidente del Gobierno de España anunció su viaje para respaldar al conjunto ibérico, acompañado por miembros de la familia real española.

Claudia Sheinbaum: Representará a México, uno de los tres países coorganizadores de la justa mundialista junto a EE. UU. y Canadá.

Hasta el momento, la Cancillería mexicana no ha detallado si la agenda de la presidenta incluirá reuniones bilaterales formales con Trump o con el resto de los mandatarios internacionales en el marco del evento.

Modifican agenda presidencial por traslado

La decisión de asistir al encuentro de fútbol obligó a la Oficina de la Presidencia a realizar ajustes logísticos de última hora en la gira que la mandataria mantiene en el sureste del país.

Las actividades oficiales programadas para este fin de semana en Quintana Roo fueron reorganizadas y compactadas para permitir que la jefa del Ejecutivo federal concluya sus compromisos locales a tiempo y pueda emprender el vuelo directo hacia los Estados Unidos sin contratiempos.