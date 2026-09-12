Así reportó TV los ataques a las Torres Gemelas en vivo

Este lamentable suceso fue reportado totalmente en vivo por TV Azteca, que se encontraba transmitiendo Hechos, cuya emisión se extendió por más de 10 horas

Ya pasaron 25 años de aquel martes 11 de septiembre de 2001, fecha que todos recordamos con solo escucharla, porque vimos uno de los momentos que marcaron para siempre la historia de la humanidad.

Por supuesto, hablamos de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York por parte del grupo terrorista Al Qaeda, que era encabezado por Osama bin Laden.

Este lamentable suceso fue reportado totalmente en vivo por TV Azteca, que se encontraba transmitiendo la edición matutina de Hechos con Ramón Fregoso y Ana María Lomelí, la cual inició a las 06:00 horas y se extendió por casi todo el día por la gravedad del suceso.

Fue poco antes de las 08:00 horas, justo después de que terminó una cápsula sobre ejercicio, cuando en millones de pantallas apareció la imagen del World Trade Center en llamas.

Apenas 10 minutos después de que se reportó el suceso, la entonces corresponsal de Azteca en Nueva York, Magdalena Ortiz, fue la encargada de llevar la información al momento a los hogares de todo México, que, pese a la distancia, quedó en shock.

En ese entonces, el mundo era muy distinto a lo que es ahora, pues el internet no estaba tan avanzado ni era tan rápido como lo es hoy, por lo que la información fue llegando a cuentagotas.

Para recopilar más información, se decidió pasar a la sección de deportes, conducida por Carlos Alberto Aguilar, decisión que fue cuestionada por la audiencia con el tiempo, pero necesaria para poder reunir más datos al respecto.

Tras esto, los hechos comenzaron a esclarecerse y ya se hizo pública la versión de un atentado terrorista con aviones comerciales secuestrados.

Pero no fue todo...

Justo una hora después del impacto contra las torres, en pantalla se mostró el avionazo contra el edificio del Pentágono, en Washington, momento que también fue presentado en vivo por Hechos.

'La peor pesadilla'

"Esta es la peor pesadilla". Estas fueron las palabras de Ramón Fregoso al momento de que en plena transmisión se vio caer la torre sur del World Trade Center, dejando en su paso una nube de polvo y humo.

Una jornada maratónica

Lo que comenzó como una emisión más del noticiero más importante de México, se transformó en más de 10 horas casi ininterrumpidas de trabajo para llevar a todos la información más puntual sobre este hecho, que a 25 años de haber sacudido al mundo, sigue dejando a muchos sin pakabras.