Así ingresó a prisión el presunto líder de 'La Barredora'

El exsecretario de Seguridad del estado de Tabasco Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora -vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)-, fue ingresado este jueves en el penal de máxima seguridad El Altiplano, en el Estado de México, tras su expulsión de Paraguay el miércoles.

Después de más de un día de viaje, que incluyó una parada de más de 12 horas en Bogotá, Bermúdez Requena arribó la noche de este jueves al Aeropuerto Internacional de Toluca, tras una escala en Chiapas.

A su llegada a Toluca, a Hernán 'N' -alias 'el Abuelo' o 'Comandante H'- se le cumplimentó una orden de aprehensión por su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, según informaron fuentes de seguridad.

Alrededor de las 23:00 hora local, el detenido fue recluido en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.

El acusado enfrenta una segunda orden de aprensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, recién emitida por un juez federal, la cual fue cumplimentada tras su ingreso al penal, según los primeros reportes.

Bermúdez Requena fue secretario de Seguridad de Tabasco, durante la gestión del entonces gobernador del estado Adán Augusto López Hernández (2019-2021), quien ahora es senador de Morena, tras haberse desempeñado como secretario de Gobernación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

'El Abuelo' o 'Comandante H' es uno de los presuntos líderes de la 'La Barredora', célula criminal dedicada a delitos como narcomenudeo y extorsión, vinculada al CJNG, uno de los seis cárteles mexicanos que Estados Unidos designó como terroristas en febrero.