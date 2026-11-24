De acuerdo con Trevilla Trejo, esto se dio después de que se diera la colaboración con Estados Unidos, a través del Operativo Centella

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Autoridades federales detallaron este lunes el operativo que dio como resultado la detención de Fausto Isidro "N", alias "Chapo Isidro", jefe de la organización delictiva Beltrán Leyva.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, reveló que "Chapo Isidro" se hizo cargo del grupo criminal "Beltrán Leyva" luego de que muriera su líder principal.

"En el año 2004, cuando se integró la organización delictiva Beltrán Leyva y tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva en el 2008, así como la muerte de Arturo Beltrán-Leyva en el 2009, asume el control de esa estructura conformando una red de tráfico de drogas"

Mencionó que su control se extendió por estados de Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California. Después, se alió con "Mayito Flaco", quien "proporcionaba apoyo logístico y armamento para debilitar a la facción contraria".

"A raíz de esta alianza, el "Chapo Isidro" amplió su área de influencia del norte al centro de Sinaloa y también en la sierra".

Además, destacó la participación del narcotraficante con los hechos registrados en 2019 conocidos como "El Culiacanazo".

¿Cómo fue la captura de Fausto Isidro "N", alias "Chapo Isidro"?

De acuerdo con Trevilla Trejo, esto se dio después de que se diera la colaboración con Estados Unidos, a través del Operativo Centella.

20 de noviembre: inicia el operativo y se desatan los ataques

Personal militar arriba al área del objetivo, establece seguridad periférica y comienza el operativo alrededor de las 19:50 horas del viernes 20 de noviembre de 2026.

En el ingreso al domicilio, refuerzos del grupo delincuencial agreden al personal militar. Sin embargo, los presuntos delincuentes que se encontraban dentro de la vivienda se rinden sin oponer resistencia.

Posteriormente, integrantes de la organización criminal intensifican las agresiones para intentar rescatar a Fausto Isidro "N", por lo que iniciaron bloqueos en diferentes vías de comunicación del Estado.

Los helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana que proporcionaban seguridad al personal militar son atacados con ametralladoras calibre .50 y fusiles Barret.

Durante el enfrentamiento fallecen 16 presuntos integrantes de la organización criminal.

21 de noviembre: Trasladan a los detenidos

El 21 de noviembre, los detenidos fueron trasladados a bordo de una aeronave militar y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Además de 'El Chapo Isidro', durante el operativo fueron capturados otros integrantes de la organización Beltrán-Leyva:

Germán "N", alias "Serafín", primo y segundo al mando de la organización.

José Luis "N", cuñado y operador financiero.

Pánfilo "N", primo y operador logístico.

Otros dos integrantes detenidos durante esta acción y operaciones posteriores.

Entre los resultados también se reportó el aseguramiento de 17 vehículos, ocho de ellos con blindaje artesanal, armas largas, dos fusiles Barret, una ametralladora calibre .50, otra calibre 5.56 y lanzagranadas.

21 y 22 de noviembre: Retiran los bloqueos

Tras los hechos violentos, las autoridades implementaron un plan antibloqueo para liberar las vías de comunicación obstruidas por la organización criminal.

Durante estas jornadas se logró retirar 21 bloqueos y 50 vehículos utilizados para impedir el paso.

23 de noviembre: Anuncian honores a militares fallecidos

Durante el mensaje de las autoridades también se informó que se realizarían honores fúnebres a los cuatro elementos militares que perdieron la vida durante los hechos.

Tres de ellos pertenecían a un batallón de Veracruz y uno más a un batallón de Los Mochis. Además, se instruyó brindar apoyo a sus familiares mediante distintas dependencias federales y el Gobierno de Sinaloa.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que esto se llevó a cabo en el estado de Sinaloa, en colaboración con diversas corporaciones de seguridad para llevar a cabo esta detención.

"Las fuerzas especiales del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron en Guasave a Fausto Isidro "N", alias "Chapo Isidro", identificado como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva", explicó.

Mencionó que en 2025, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incluyó en la lista de los 10 fugitivos más buscados para ofrecer hasta $5 millones de recompensa a quien colaborara con su captura.

"Desde mayo del 2025, los líderes de las Fuerzas Especiales Avendaño rompieron sus lazos de colaboración con la facción de los Menores Chapitos para concretar una alianza con Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro"

Destaca colaboración con Estados Unidos para detener a 'Chapo Isidro'

También el secretario destacó el intercambio de información con Estados Unidos, el cual apoyó para precisar la ubicación de "Chapo Isidro", así como la solicitud de drones y el intercambio de información.

"Hace una semana aproximadamente los analistas de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional obtuvieron una serie de indicios, incluyendo números telefónicos y otros muy importantes, y se decidió solicitar el apoyo a través del Gabinete de Seguridad del Consejo de Seguridad Nacional de aeronaves no tripuladas", explicó.

No fue un operativo aislado, sino coordinado con corporaciones federales: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló que este operativo se efectuó en cooperación con áreas de inteligencia militar, naval, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Señaló que este operativo no fue aislado, sino que fue coordinado por las corporaciones federales con el cumplimiento de tres objetivos: reducir los delitos de alto impacto, detener a quienes generan violencia y debilitar a sus organizaciones, fortalecer a las instituciones estatales y municipales.

Neutralizan a más de 4,200 personas y 150 toneladas de droga del 1° de octubre al 15 de noviembre

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, autoridades federales y estatales detuvieron a cerca de 4,200 personas señaladas como generadoras de violencia y aseguraron más de 150 toneladas de droga en Sinaloa.

Durante el reporte sobre la situación de seguridad en la entidad, se detalló que entre los narcóticos decomisados se encuentran más de 1,300 kilogramos de fentanilo y alrededor de 2 millones 300 pastillas de dicha sustancia.

Entregarán más de 150 vehículos y patrullas a corporaciones de Sinaloa

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad en el estado, el Gabinete de Seguridad anunció que en los próximos días comenzará la entrega de más de 150 vehículos para corporaciones estatales y municipales.

El equipamiento contempla:

90 patrullas para la Policía Estatal y las policías municipales de Culiacán y Mazatlán.

14 camionetas tácticas blindadas.

10 camionetas blindadas para las corporaciones policiales.

Una unidad tipo águila para cada corporación, equipada con drones de vigilancia.

Además, se impartirá capacitación a los elementos policiales, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y otras instituciones.

También instalará 240 puntos de monitoreo, con un total de 720 cámaras y 30 detectores de placas, en las carreteras que conectan Culiacán con Mazatlán y Mazatlán con Durango.