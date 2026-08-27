Asesinan en Texistepec, Veracruz, a padre de excandidato del PAN

De acuerdo con reportes policiales, un grupo de hombres armados irrumpió en el rancho donde se encontraba la víctima y abrió fuego en su contra

Bartolo López, padre de Bartolo López de la Cruz, conocido como “El Yual” y excandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal de Texistepec, fue asesinado a balazos la tarde del martes 25 de agosto en una propiedad rural ubicada en la comunidad de Venustiano Carranza, también conocida como Peña Blanca, en los límites de los municipios de Texistepec e Hidalgotitlán.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, un grupo de hombres armados irrumpió en el rancho donde se encontraba la víctima y abrió fuego en su contra.

Bartolo López murió en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos. Tras el ataque, los agresores escaparon sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Despliegan operativo en la región

Luego del homicidio, corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno desplegaron un operativo en la región para intentar localizar a los responsables; sin embargo, los resultados fueron negativos.

Personal ministerial y de periciales acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen.

Bartolo López de la Cruz, “El Yual”, participó como candidato del PAN a la alcaldía de Texistepec durante el proceso electoral municipal de 2025.

Su campaña se desarrolló en un contexto de violencia política en la región, especialmente tras el asesinato de la candidata de Morena-PVEM, Yesenia Lara Gutiérrez, ocurrido en mayo de ese año. Incluso, el entonces aspirante panista suspendió temporalmente sus actividades proselitistas ante las condiciones de inseguridad.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han informado sobre el móvil del asesinato ni sobre posibles líneas de investigación relacionadas con el caso.