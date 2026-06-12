Asesinan al periodista de nota roja Luis Ángel Lopez en Veracruz

Compañeros del trabajo señalaron que la víctima tenía medidas cautelares vigentes otorgadas por la CEAPP debido a presuntas amenazas.

El periodista de nota roja Luis Ángel López Valdez fue asesinado durante la madrugada de este jueves en el municipio de Poza Rica, Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue atacado a tiros sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal de Poza Rica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

López Valdez también se desempeñaba como subdelegado de la corporación de rescate Cruz Ámbar en la región norte del estado.

Contaba con medidas de protección

Compañeros del periodista señalaron que Luis Ángel López tenía medidas cautelares vigentes otorgadas por la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), debido a amenazas que presuntamente había recibido con anterioridad.

Tras conocerse los hechos, el periódico donde laboraba expresó sus condolencias a familiares y amigos mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Poza Rica suma otro caso contra periodistas

El asesinato de Luis Ángel López se registra meses después del homicidio del periodista Carlos Castro, director del portal digital Código Norte, ocurrido en enero pasado en el mismo municipio.

Castro fue atacado dentro de un negocio familiar luego de haber regresado a la región tras un periodo de autoexilio motivado por amenazas.

A estos casos se suma la desaparición de la reportera Roxana Ramírez, ocurrida en el sur de Veracruz, cuyo paradero continúa sin ser esclarecido por las autoridades.