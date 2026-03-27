Asesinan al director de la Junta de Agua Potable en Irapuato

El cabildo condenó enérgicamente este cobarde acto de violencia y se dijo solidario con los familiares y colaboradores del titular de JAPAMI

El presidente de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato (JAPAMI), Roberto Castañeda, fue asesinado este jueves en un ataque armado registrado en Irapuato, en el central estado mexicano de Guanajuato, de acuerdo con el gobierno municipal.

En el mensaje oficial se indica que la agresión se produjo cuando Castañeda se desplazaba en su vehículo en Irapuato, localidad con más de 400.000 habitantes y segunda mayor de Guanajuato.

Después de ser alertado el sistema de emergencias, llegaron al lugar cuerpos de seguridad y servicios médicos que confirmaron el deceso del funcionario.

La Fiscalía ya investiga

La Secretaría de Seguridad Pública realizó un operativo en la zona y mantiene coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes ya iniciaron las investigaciones para resolver el crimen y atrapar a los culpables.

El cabildo condenó enérgicamente este cobarde acto de violencia y se dijo solidario con los familiares y colaboradores del titular de JAPAMI; por su parte, la presidenta municipal, Lorena Alfaro, también lamentó el asesinato, mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Alfaro afirmó que Castañeda era “un hombre íntegro, comprometido con Irapuato y con un profundo sentido de servicio”, y que su muerte “nos duele y nos indigna”.

La presidenta municipal “condenó con toda firmeza este acto de violencia”, y manifestó que dio instrucciones a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que mantenga una plena coordinación con la Fiscalía del estado, a fin de que el caso no quede impune.

El crimen se produce en medio de una ola de violencia en Guanajuato, el estado que más homicidios dolosos registra en el país en los últimos años, y donde son recurrentes los ataques armados en contra de funcionarios municipales y personal de organismos públicos.