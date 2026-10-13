Asesinan al coordinador de Protección Civil de Escuinapa

El funcionario circulaba en un vehículo por calles del sector Centro cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones

El coordinador municipal de Protección Civil de Escuinapa, Jesús Francisco López Bibriesca, fue asesinado a balazos la tarde del domingo en la cabecera municipal, horas después de participar en recorridos de supervisión y acciones preventivas por la cercanía del huracán Simón.

De acuerdo con reportes preliminares, el funcionario circulaba en un vehículo por calles del sector Centro cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió alrededor de las 15:30 horas y movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia; sin embargo, paramédicos que acudieron al lugar confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Antes del ataque realizó acciones preventivas por el huracán Simón

El alcalde de Escuinapa, Víctor Manuel Díaz Simental, confirmó el homicidio y señaló que durante la mañana había acompañado a López Bibriesca en diversos recorridos por zonas consideradas de riesgo ante las posibles afectaciones del fenómeno meteorológico. Entre las actividades realizadas estuvieron la supervisión de refugios temporales y la revisión de áreas vulnerables de la zona costera.

Tras el ataque, elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer alguna línea de investigación oficial sobre el móvil del crimen.

Asesinato se suma a otros hechos violentos

López Bibriesca había sido nombrado coordinador municipal de Protección Civil en 2026, luego de desempeñarse en áreas relacionadas con la prevención y atención de emergencias. Su asesinato se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en Escuinapa, entre ellos el homicidio del subdirector de Tránsito Municipal ocurrido a finales de agosto.

El crimen ocurre en un contexto de violencia que ha impactado a diversos municipios de Sinaloa, particularmente en la zona sur de la entidad, donde autoridades estatales y federales mantienen operativos de seguridad.