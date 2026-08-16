Asesinan a una joven de 18 años y a su bebé en Michoacán

Una joven de 18 años y su bebé de cuatro meses fueron asesinados durante un ataque armado registrado en Buenavista Tomatlán, Michoacán

Una joven de 18 años y su bebé de cuatro meses fueron asesinados durante un ataque armado ocurrido el jueves en Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Además, una mujer de 65 años que viajaba con ellas resultó gravemente herida.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que las víctimas fueron identificadas como Ofelia L., de 18 años, y su hija de cuatro meses. La mujer lesionada es Agustina “N”, de 65 años.

El ataque ocurrió alrededor de las 06:30 horas, en el cruce de las calles Corregidora y 5 de Mayo, en la colonia Del Parque.

Las tres mujeres se desplazaban en una camioneta Nissan Estaquitas, con placas de circulación GX-80-50-H de Michoacán, cuando fueron interceptadas por un grupo de hombres armados.

Ofelia L. y su hija murieron en el lugar debido a las heridas provocadas por el ataque. Agustina “N” sobrevivió, aunque resultó gravemente lesionada y fue trasladada por paramédicos al Hospital IMSS-Bienestar de Buenavista para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, los agresores escaparon del lugar a bordo de motocicletas.

La Fiscalía estatal abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y establecer la identidad de los responsables.

Personal ministerial y pericial trabaja en la recolección de indicios para reconstruir lo ocurrido y determinar las circunstancias en las que fueron atacadas las tres mujeres.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.