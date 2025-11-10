Asesinan a tres mujeres tras agresión armada en Tabasco

De acuerdo con líneas de investigación, estos hechos corresponden a un presunto ajuste de cuentas entre células delictivas que operan en la región

Un ataque armado dejó a tres mujeres sin vida durante este fin de semana en Macuspana, Tabasco.

De acuerdo con información, las tres mujeres se encontraban sentadas sobre la vía pública a un costado de tres motocicletas, cuando dos personas se aproximaron hacia las víctimas para dispararles en al menos 15 ocasiones.

Sus cuerpos quedaron tendidos sobre la acera, por lo que vecinos llamaron a los servicios de emergencia.

En tanto, la Secretaría de Gobernación de Tabasco, los responsables pertenecen aparentemente a una célula delictiva que opera en dicha zona.

El titular José Ramiro López Obrador informó que una de las víctimas era hermana de uno de los líderes distribuidores de droga en la región.

Fue un ajuste de cuentas la ejecución de tres mujeres en #Macuspana: José Ramiro López Obrador



Será la Fiscalía General del Estado quien realice las investigaciones correspondientes con el fin de deslindar responsabilidades.

No se reportan personas detenidas.