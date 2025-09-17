Asesinan a tres mujeres dentro de un departamento en Tabasco

Tres mujeres fueron asesinadas a balazos en el interior de un departamento del Fraccionamiento Pomoca en Nacajuca, Tabasco

El acontecimiento ocurrió la tarde de este lunes 15 de septiembre en calle tres de la privada Valle Real, en donde dos sujetos armados a bordo de motocicletas irrumpieron en la vivienda, accionando sus armas en contra de las mujeres y una de ellas era menor de edad.

Asimismo, vecinos alertaron a las autoridades al escuchar las detonaciones de armas de fuego.

La Fiscalía General de Estado (FGE) y la Guardia Nacional (GN) arribaron minutos más tarde encontrando los cuerpos sin vida de las tres víctimas.

Y mientras los ministeriales iniciaron la carpeta de investigación, los elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), realizaron el levantamiento de los cuerpos para la necropsia de Ley.