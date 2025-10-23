Asesinan a subdirector de Policía de Indaparapeo en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló este martes que abrió una investigación con relación al homicidio de Víctor Daniel Velázquez Castillo

El subdirector de la Policía del municipio de Indaparapeo, estado mexicano de Michoacán, fue asesinado cuando viajaba en su auto particular por la carretera Morelia-Maravatío, informó este martes la Fiscalía estatal.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) señaló que abrió una investigación con relación al homicidio de Víctor Daniel Velázquez Castillo, subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, sucedido la mañana de este martes.

La dependencia señaló que de acuerdo con los primeros datos recabados, Velázquez Castillo fue agredido con disparos de arma de fuego cuando se dirigía a su domicilio, tras su cambio de turno.

El hecho se registró sobre la carretera Morelia–Maravatío, a la altura del municipio de Indaparapeo, cuando el agente viajaba a bordo de un automóvil color rojo.

"Debido al ataque, el conductor perdió el control del vehículo, que posteriormente volcó. El mando policial falleció en el lugar a causa de los disparos recibidos", precisó la Fiscalía en la nota.

Apuntó que tras los hechos, personal de servicios periciales y escena del crimen trabajó en la localización, fijación y embalaje de indicios, mismos que serán analizados en los laboratorios forenses, mientras el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

La FGE dijo que "mantiene abiertas las investigaciones a fin de esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables".

Luego del ataque, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que reforzó la seguridad en el municipio con módulos de inspección itinerantes en la carretera Morelia-Maravatío y sobrevuelos aéreos.

Los hechos ocurren un día después de el presidente de la Asociación de citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo, quien había denunciado amenazas por grupos criminales, fue localizado sin vida.