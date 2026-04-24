Asesinan a secretaria Nacional de Mujeres Ganaderas en Chihuahua

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua reprobó el hecho violento y llamó a fortalecer el Estado de derecho, así como a generar condiciones de seguridad

Lina Alejandra Rodríguez, secretaria nacional de Mujeres Ganaderas de México (Mugam), fue asesinada con arma blanca la tarde del miércoles en un establecimiento comercial del municipio de Cuauhtémoc, en Chihuahua, hecho que generó una fuerte condena por parte del sector ganadero.

El ataque ocurrió dentro de un negocio de la empresa Agro Cali, dedicada a la comercialización de granos y ganado, donde un individuo agredió a varias mujeres. La noticia fue difundida en redes sociales por su madre, Lina Castillo, quien exigió justicia por lo ocurrido.

Familia exige justicia tras el crimen

“Estoy llena de rabia y de dolor, de impotencia de ver que estamos en un mundo donde la gente está llena de envidia y donde la maldad acaba con vidas inocentes: exijo justicia”.

La madre de la víctima también dirigió su mensaje a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al tiempo que ha compartido múltiples publicaciones para visibilizar el caso y evitar que quede impune.

Sector ganadero condena el ataque

En un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua reprobó el hecho violento y llamó a fortalecer el Estado de derecho, así como a generar condiciones de seguridad para el desarrollo de las actividades productivas.

De igual forma, integrantes de la red de Mujeres Ganaderas de México en entidades como Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero manifestaron su rechazo ante el asesinato de Rodríguez.

Fiscalía mantiene investigación abierta

De acuerdo con reportes, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) inició una carpeta por homicidio doloso con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con el responsable.

Contexto de violencia en la entidad

Chihuahua es una de las entidades con mayor incidencia de feminicidios en el país, además de enfrentar problemas como la extorsión que impactan directamente a comerciantes y empresarios.

Asimismo, forma parte de los siete estados que concentran más del 50 por ciento de los homicidios a nivel nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.