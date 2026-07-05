Asesinan a sacerdote retirado dentro de su casa en Sonora

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el sacerdote habría permitido el ingreso a su vivienda a la persona que posteriormente lo atacó

El sacerdote retirado Mario Núñez Campuzano fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en San Carlos, en el municipio de Guaymas, Sonora, en un crimen que ha generado conmoción entre habitantes de la zona y la comunidad religiosa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el religioso, de más de 80 años, presentaba múltiples heridas producidas con arma blanca, principalmente en la región del pecho, por lo que las autoridades indagan el caso como un homicidio.

El cuerpo fue localizado dentro de su domicilio

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el sector Los Arcos, una zona residencial del destino turístico de San Carlos.

El cuerpo fue localizado por un hombre cercano al sacerdote, quien acudió al domicilio y encontró al religioso tendido junto a la cama con visibles lesiones. Tras el reporte al número de emergencias, policías y paramédicos acudieron al lugar, pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes investigadores, quienes realizaron el levantamiento de indicios y revisaron el interior del inmueble como parte de las diligencias iniciales.

Una de las principales líneas de investigación apunta a que el sacerdote habría permitido el ingreso a su vivienda a la persona que posteriormente lo atacó.

Las autoridades analizan entrevistas con personas cercanas a la víctima, así como grabaciones de cámaras de vigilancia en el sector, con el objetivo de identificar al probable responsable y reconstruir los últimos momentos del sacerdote.

También se revisa si hubo faltantes dentro del domicilio, debido a que una de las hipótesis contempla un posible robo con violencia, aunque el móvil no ha sido confirmado oficialmente.

El sacerdote vivía retirado en San Carlos

Mario Núñez Campuzano era originario de Michoacán, contaba también con nacionalidad estadounidense y desde hace varios años se encontraba retirado de sus actividades pastorales.

Su muerte provocó consternación en Guaymas y San Carlos, donde era conocido dentro de círculos religiosos y comunitarios.

La Fiscalía de Sonora mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa con operativos para ubicar al presunto responsable del homicidio.