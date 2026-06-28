Asesinan a policía estatal y a su esposa en Mexicali

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y su esposa fueron asesinados a balazos por un grupo armado en su domicilio de la colonia Zaragoza

Un agente de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y su esposa fueron asesinados a balazos la noche del viernes en el patio de su domicilio, ubicado en la colonia Zaragoza, en Mexicali, Baja California, tras un ataque perpetrado por un grupo armado.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén López Garduño, de 27 años, quien se desempeñaba como agente de inteligencia de la corporación estatal, y su esposa, Anayeli Anaya, de 26 años.

Ataque ocurrió en el patio de la vivienda

De acuerdo con información de fuentes policiacas, los agresores arribaron al lugar a bordo de dos vehículos y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra la pareja mientras se encontraba en el patio frontal de la vivienda.

Como resultado del ataque, la fachada del inmueble, localizado sobre la calle Eucaliptos de la colonia Zaragoza, presentó diversos impactos de bala en paredes y ventanas.

El reporte al número de emergencias fue recibido a las 20:16 horas, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de rescate. Paramédicos de la Cruz Roja confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales al ser localizadas en el exterior del domicilio.

El informe preliminar señala que en la agresión participaron los ocupantes de un sedán blanco y un automóvil negro, quienes escaparon del lugar tras cometer el ataque.