Asesinan a policía al evitar asalto en Plaza Tapatía

Un elemento de la Policía Auxiliar de Jalisco perdió la vida al resistirse a los delincuentes en el Centro Joyero Metropolitano.

Un agente de seguridad perdió la vida este domingo tras ser atacado a balazos al intentar impedir un asalto en el Centro Joyero Metropolitano, ubicado en la emblemática Plaza Tapatía del centro de la ciudad.

La víctima fue identificada como Fernando Ambros Ostos, elemento de la Policía Auxiliar del Estado de Jalisco, quien intervino de manera inmediata al percatarse del atraco.

Cámaras de vigilancia del establecimiento captaron el momento en que los asaltantes lo sometieron; sin embargo, al oponer resistencia e intentar detener a los delincuentes, el oficial fue agredido con arma de fuego, perdiendo la vida en el lugar a causa de las heridas.

Tras las detonaciones, elementos de distintas corporaciones de seguridad acudieron al sitio para acordonar el perímetro y mantener cerrada la zona comercial, garantizando el resguardo de la escena.

Por su parte, agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía del Estado de Jalisco comenzaron con el levantamiento de indicios y la revisión de las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables, quienes lograron darse a la fuga tras el ataque.