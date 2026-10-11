Asesinan a periodista Hamurabi Huesca en ataque armado en Oaxaca

Hamurabi Huesca, director de Pinotepa Comunica, fue asesinado en un ataque armado en Oaxaca. La Fiscalía investiga una posible disputa criminal

El periodista independiente Hamurabi Huesca Manzano, fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de Pinotepa Nacional, en la región de la costa de Oaxaca, informaron autoridades locales.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en la agresión murieron tres personas por disparos de arma de fuego. Las primeras líneas de investigación apuntan a una posible disputa entre células criminales locales, cuyo objetivo habría sido asesinar a un hombre identificado con el alias de El Darío.

¿Cómo ocurrió el asesinato del periodista en Oaxaca?

Según la hipótesis inicial de la Fiscalía, Huesca Manzano también trabajaba como taxista y se encontraba esperando a un cliente cuando recibió los disparos.

Las autoridades señalaron que continúan las investigaciones y no han descartado que el crimen esté relacionado con su actividad periodística. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

El asesinato fue lamentado por Antonio Olmedo, presidente municipal de San Miguel Tlacamama, localidad vecina a Pinotepa Nacional, quien expresó sus condolencias a los familiares del comunicador y al gremio periodístico de la región.

¿Qué otros periodistas han sido asesinados en México durante 2026?

Entre los casos registrados este año se encuentra el del fotógrafo y creador de contenido Ricardo Zúñiga Rosas, asesinado el 29 de agosto en Puebla. Reporteros Sin Fronteras (RSF) advirtió que había recibido amenazas antes de su muerte.

El 22 de julio también fue asesinado a balazos Francisco Alejandro Leyva Aguilar, director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), en San Pablo Etla, Oaxaca. El comunicador había denunciado amenazas de muerte.

En Veracruz fueron asesinados Carlos Castro, el 8 de enero; Luis Ángel López Valdez, el 11 de junio; y Roxana Guzmán Ramírez, quien fue secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después.

La lista de casos reportados incluye además a Juan David Gámez, asesinado el 18 de marzo en Nuevo León; Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, cuyo asesinato en Guerrero se confirmó el 3 de julio; y Josué Martínez Contreras, asesinado el 16 de julio en Puebla.