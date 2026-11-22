Cuatro hombres armados interceptaron el tractocamión en Periférico Norte; la empresa condenó el crimen y exigió justicia y mayor seguridad

Un operador de transporte de carga fue asesinado durante un asalto armado registrado la madrugada del viernes 20 de noviembre sobre Periférico Norte, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México.

Tras el homicidio, la empresa condenó públicamente los hechos y exigió a las autoridades una investigación para esclarecer el crimen, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

El ataque ocurrió alrededor de las 3:00 horas, a la altura de la carretera Lago de Guadalupe, en los carriles con dirección a la Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida por la compañía, al menos cuatro hombres armados utilizaron un automóvil para detener el paso del tractocamión que conducía el trabajador.

Video muestra cómo interceptaron al operador

Corporativo UNNE acompañó su posicionamiento con un video en el que se observa cómo un automóvil se coloca frente al vehículo de carga. Posteriormente, cuatro sujetos descienden y corren hacia el tractocamión.

En medio de la agresión, la unidad termina impactándose contra el muro de contención de la vialidad. Las imágenes registraron parte de lo ocurrido durante el intento de asalto.

La empresa, cuya sede se encuentra en Tula de Allende, Hidalgo, informó que el fallecimiento de su colaborador representa una pérdida irreparable para sus familiares, compañeros y seres queridos, a quienes expresó su solidaridad y acompañamiento.

Mediante un mensaje publicado en su página de Facebook, la compañía manifestó su rechazo a la violencia contra los trabajadores del autotransporte y demandó condiciones seguras para quienes recorren diariamente las carreteras del país.

“No más violencia exigimos justicia y seguridad en las carreteras de México. Este crimen no puede quedar impune”, expresó la empresa.

También solicitó a las autoridades competentes una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer lo sucedido y detener a quienes participaron en el asesinato.

Además, hizo un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipal para reforzar las estrategias de vigilancia y prevención del delito en las carreteras y vías de comunicación.

La compañía señaló que los asaltos y las agresiones contra operadores representan una problemática que requiere atención inmediata, pues detrás de cada trabajador del transporte hay una persona y una familia.

Hasta las 22:00 horas del viernes 20 de noviembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal no habían emitido información sobre el homicidio.