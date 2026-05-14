Asesinan a María Lucía Mora, lideresa de Morena en Chihuahua

María Lucía Mora, dirigente de Morena en Valle de Allende, fue asesinada a balazos; su esposo resultó herido grave y permanece hospitalizado.

María Lucía Mora Ávalos, dirigente municipal de Morena en Valle de Allende, Chihuahua, fue asesinada a balazos la noche del martes en un ataque armado perpetrado afuera de su domicilio, ubicado en la colonia Nicolás Fernández.

La víctima, conocida también como “Pina”, se encontraba junto a su esposo a bordo de un automóvil Honda azul cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra, de acuerdo con reportes de medios locales.

Ataque ocurrió al llegar a su vivienda

Según la información preliminar, la pareja acababa de arribar a su casa cuando fue interceptada por hombres armados.

María Lucía Mora intentó descender del vehículo, pero recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar. Vecinos de la zona alertaron al sistema de emergencias 911 tras escuchar las detonaciones.

Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio, donde confirmaron que la dirigente morenista ya no contaba con signos vitales.

El esposo de Mora también fue alcanzado por los disparos y recibió atención de emergencia en el lugar antes de ser trasladado a un hospital regional.

Su estado de salud fue reportado como delicado, mientras permanece bajo custodia policial en tanto avanzan las investigaciones sobre el atentado.

Fiscalía inicia investigación y despliega operativo

Tras el crimen, corporaciones de seguridad acordonaron la colonia Nicolás Fernández, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizó el levantamiento de evidencias balísticas e integró la carpeta de investigación correspondiente.

Además, se implementó un operativo en salidas del municipio y zonas cercanas para localizar a los responsables, aunque hasta el momento no se reportan detenidos ni se ha confirmado el móvil del ataque.

María Lucía Mora era identificada en la región por su liderazgo dentro de Morena en Valle de Allende, así como por su trabajo como maestra de preescolar.

Hasta el cierre de esta información, ni la dirigencia estatal o local de Morena ni la Fiscalía de Chihuahua habían emitido una postura oficial sobre el asesinato.