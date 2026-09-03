Asesinan a Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo

La noche del martes, alrededor de las 23:50 horas, policías municipales localizaron a cuatro personas sin vida al interior del departamento

El tecladista y fundador de Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez, fue asesinado junto con su esposa embarazada, su hija de tres años y una mujer de 21 años dentro de un departamento ubicado en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El multihomicidio ocurrió en el fraccionamiento Grand Viure, en la zona de Bosques Esmeralda. De acuerdo con la información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), los hechos habrían ocurrido entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre.

Cuatro personas fueron encontradas sin vida

La noche del martes, alrededor de las 23:50 horas, policías municipales localizaron a cuatro personas sin vida al interior del departamento.

Las víctimas eran un hombre de 38 años, identificado oficialmente por la Fiscalía con las iniciales J.S.M.O., productor musical y compositor; su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; la hija de ambos, de tres años; y una mujer de 21 años.

En el inmueble también fue localizado un menor de seis años con vida, quien, de acuerdo con las autoridades, no presentaba signos de violencia.

La Fiscalía mexiquense informó que dos de las víctimas fueron encontradas maniatadas. Tres presentaban impactos de arma de fuego en la cabeza, mientras que otra tenía una lesión provocada por un disparo en la espalda.

El perro de la familia también fue localizado maniatado y sin vida dentro del inmueble.

A partir de los trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades establecieron la probable participación de dos hombres, quienes presuntamente habrían ingresado al departamento aprovechando la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

Investigan móvil del ataque

Fuentes informan que un amigo del tecladista Jonathan Meléndez informó a las autoridades que, horas antes de los hechos, el músico le había anticipado que sostendría un encuentro con uno de sus socios.

De acuerdo con su testimonio, Meléndez también le solicitó que, en caso de no recibir noticias suyas después de cierto tiempo, acudiera ante las autoridades, ya que mantenía problemas con dicha persona.

Tras el múltiple homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer el móvil del ataque.

García Harfuch destaca la captura de dos hombres

Durante la mañana de este miércoles, elementos de la FGJEM, con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizaron la detención de dos hombres relacionados con la investigación.

En una operación conjunta de @FiscaliaEdomex ,@SSPCMexico y @SSC_CDMX, fueron detenidos dos hombres señalados como probables responsables del homicidio de cuatro personas. Entre las víctimas se encuentran una mujer embarazada y una menor de edad. Los hechos ocurrieron ayer en… pic.twitter.com/GvL0aSC46a — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 2, 2026 Uno de los detenidos fue identificado como Diego Sebastián “N”, señalado como socio de J.S.M.O. y probable autor del homicidio múltiple. Previamente también había sido detenido Gerardo “N”, quien es investigado por su probable participación en los mismos hechos. Jonathan Meléndez habría formado parte de Camilo Séptimo Entre las víctimas se encuentra quien fue identificado de manera preliminar como Jonathan Meléndez, productor musical, compositor y presunto tecladista de la agrupación mexicana Camilo Séptimo, también conocida como Camilo VII o CVII. La banda es reconocida dentro de los géneros synthpop e indie rock. No obstante, la Fiscalía del Estado de México mantiene oficialmente la identidad de la víctima masculina bajo las iniciales J.S.M.O. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México señaló que continuará con las investigaciones para esclarecer el móvil del multihomicidio y determinar con precisión la responsabilidad de los dos hombres detenidos. Las autoridades indicaron que proporcionarán mayores detalles sobre las circunstancias del crimen y la situación jurídica de los detenidos en el momento procesal oportuno.