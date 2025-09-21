Asesinan a hombre por un cajón de estacionamiento en CDMX

Un hombre murió apuñalado tras una pelea por un lugar de estacionamiento en la colonia Puebla. La Fiscalía investiga y busca a los responsables

La alcaldía Venustiano Carranza se vistió de luto tras un violento incidente que terminó con la vida de un hombre de unos 35 años. La tragedia ocurrió durante la noche del viernes en la colonia Puebla, donde una pelea por un lugar de estacionamiento escaló hasta un ataque con arma blanca.

Vecinos reportaron a las autoridades que la víctima quedó tendida sobre la banqueta en la esquina de Calle 59 y avenida Francisco Morazán. Los agresores huyeron en motocicleta mientras los residentes colocaban veladoras y cubrían el cuerpo en señal de respeto.

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos del CRUM acudieron al lugar, confirmando que el hombre ya no contaba con signos vitales. El área fue acordonada para permitir el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias por parte de Servicios Periciales.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso y revisa las cámaras del C5 para identificar a los responsables, aunque hasta el momento no hay detenidos.