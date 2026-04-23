Asesinan a exreina de belleza en CDMX; suegra es sospechosa

La joven, de 27 años y originaria de Baja California, fue localizada sin vida el pasado 15 de abril al interior de un departamento ubicado en Polanco

La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que abrió una investigación bajo el protocolo de feminicidio por el asesinato de la ex reina de belleza Carolina Flores.

La joven, de 27 años y originaria de Baja California, fue localizada sin vida el pasado 15 de abril al interior de un departamento ubicado en Polanco III Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Avanza investigación con protocolo de feminicidio

De acuerdo con los primeros reportes, Carolina Flores presentaba heridas de bala en el tórax y el cráneo. En el inmueble se encontraban su pareja y la madre de este al momento del hallazgo.

Tras la denuncia interpuesta el 16 de abril, la Fiscalía capitalina ha llevado a cabo diversas diligencias ministeriales, periciales y de campo, incluyendo la intervención de personal especializado, el procesamiento de indicios y acciones para ubicar a la persona señalada como probable responsable.

Asimismo, las autoridades indicaron que se brinda atención integral a los familiares de la víctima durante el proceso.

Suegra es señalada como principal sospechosa

Según la información contenida en la carpeta de investigación, Erika María, suegra de Carolina Flores Gómez, es considerada la principal sospechosa del crimen.

La mujer se encontraba en el departamento junto con su hijo Alejandro, esposo de la víctima, cuando ocurrieron los hechos.

Hasta el momento, no se han reportado detenciones oficiales relacionadas con el caso.

Trayectoria de la víctima

Carolina Flores nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California, y en 2017 obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que la posicionó como una figura destacada en certámenes de belleza.