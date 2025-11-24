Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Nacional

Asesinan a expresidente municipal de Veracruz tras emboscada

Por: Diana Leyva

23 Noviembre 2025, 12:38

Compartir

El exfuncionario buscaba fundar su propio movimiento político, pero fue emboscado y acribillado por hombres armados en una de sus propiedades

Asesinan a expresidente municipal de Veracruz tras emboscada

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que el exalcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, fue asesinado en las inmediaciones de su rancho durante la mañana de este domingo.

Autoridades informaron que el expresidente municipal acudió a una de sus propiedades de la comunidad Piedras Blancas, donde aparentemente fue citado. Ante su motivación por fundar un nuevo partido político, el exservidor público llegó hasta el punto, pero fue emboscado por hombres armados.

Captura de pantalla 2025-11-23 123223.png

¿A qué partido político pertenecía Mezhua?

El exalcalde también se desempeñó en distintos cargos, incluido el de exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), así como líder indigena de la zona Zongolica.

500742_ex.jpg

Comentarios