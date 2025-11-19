Asesinan a excandidato a alcaldía en Veracruz

El político -quien contendió en 2021 bajo las siglas del partido político local Todos por Veracruz- fue atacado a tiros en su domicilio

El excandidato a la alcaldía de San Andrés Tuxtla, Pedro González Rodríguez, fue asesinado a tiros este martes en el estado de Veracruz, según fuentes policiales, convirtiéndose en el segundo aspirante ultimado en menos de un mes en esta región del este de México.

El político -quien contendió en 2021 bajo las siglas del partido político local Todos por Veracruz- fue atacado a tiros en su domicilio particular ubicado en la comunidad de Villa Comoapan del municipio de San Andrés Tuxtla.

Los sicarios dispararon contra la víctima de 65 años y huyeron del lugar, sin que elementos policiales pudieran dar con su paradero a pesar del fuerte operativo que se montó en el lugar.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación del caso en medio de la indignación de habitantes de esa región selvática.

El pasado seis de noviembre, el excandidato del opositor partido derechista Acción Nacional (PAN) a la Alcaldía de Chinameca, Lázaro Francisco Luría, fue secuestrado y asesinado.

El cuerpo del expresidente municipal apareció cerca de una carretera estatal que une a los municipios de Oteapan con Zaragoza.