Asesinan a empresario citrícola en Álamo Temapache, Veracruz

El empresario Javier Vargas Arias, dedicado a la compra y venta de naranjas en la región, sufrió un ataque armado de un comando en el ejido Jardín Nuevo

Este jueves, un empresario citrícola fue asesinado en el municipio Álamo Temapache, Veracruz, por parte de un comando armado.

Según los primeros informes, los hombres armados arribaron en un vehículo al ejido Jardín Nuevo, donde trabajaba el empresario, para posteriormente atentar contra él.

Hasta el momento no se ha reportado alguna detención relacionada con este hecho.

De acuerdo al diario Reforma, los testigos aseguraron que los agresores portaban equipo táctico con características militares y abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el productor.

La víctima fue identificada como Javier Vargas Arias, quien después del ataque fue trasladado al Hospital General de Álamo Temapache donde, a pesar de haber recibido atención médica, falleció debido a las heridas.

El empresario de 43 años de edad se dedicaba a la venta y compra de naranjas en la región del Álamo, uno de los corredores del país con mayor producción del cítrico.

Al lugar acudieron de la Secretaría de Seguridad local y acordonaron el sitio para seguidamente dar aviso a la Fiscalía General de Justicia de Veracruz para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía de Veracruz han emitido información sobre este asesinato.

Este ataque ocurre apenas tres días después del asesinato del presidente de Citricultores en el Valle de Apatzingán, Michoacán, Bernardo Bravo Manríquez.