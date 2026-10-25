Asesinan a empleado del C4i afuera de su casa en Mazatlán

La agresión fue reportada al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona que presuntamente se encontraba sin vida al interior de una camioneta

Un trabajador administrativo del Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C4i), adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en el fraccionamiento San Fernando, en Mazatlán.

El ataque ocurrió la mañana de este día, cuando la víctima abordó una camioneta RAM blanca sobre la calle San Marcos. De acuerdo con fuentes policiales, varias personas comenzaron a dispararle con armas cortas desde distintos puntos.

Reportan a una persona sin vida dentro de una camioneta

La agresión fue reportada al número de emergencias 911, donde se alertó sobre una persona que presuntamente se encontraba sin vida al interior de una camioneta.

El vehículo presentaba múltiples impactos de arma de fuego en la parte frontal y en uno de sus costados. Al llegar al lugar, elementos de Bomberos Veteranos revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Tras el homicidio, agentes de seguridad municipal acordonaron el área con cinta amarilla para impedir el paso y facilitar las labores de las autoridades investigadoras.

Personal de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa recolectó al menos 20 casquillos percutidos en el lugar, como parte de las diligencias para esclarecer el ataque.

Ejército realiza recorridos en el sector

Elementos del Ejército también acudieron al fraccionamiento San Fernando y realizaron inspecciones en la zona para tratar de localizar a los responsables.

De acuerdo con fuentes policiales, el hombre fue identificado como Jehovan N, quien anteriormente trabajó en el área de Protección Civil de Mazatlán y actualmente se desempeñaba como empleado administrativo del C4i.

Hasta la información disponible, no se reportaron detenciones relacionadas con el homicidio.