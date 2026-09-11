Asesinan a 'El Piturris' en taquería de Sonora

José Luis Esparza fue agredido a tiros por dos sujetos en motocicleta mientras trabajaba en un negocio de la colonia Reforma.

Un creador de contenido, labor que alternaba con el oficio de preparar y despachar tacos, fue asesinado a tiros presuntamente por dos sujetos mientras atendía en un negocio de comida en la ciudad de Ciudad Obregón, estado de Sonora, informaron autoridades estatales.

Según medios locales, el creador de contenido era conocido en redes sociales como 'El Piturris' y respondía al nombre de José Luis Esparza, quien fue asesinado a balazos mientras trabajaba en una taquería en la colonia Reforma, en Ciudad Obregón.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que investigaba un homicidio con proyectil de arma de fuego en agravio de un taquero en la citada ciudad, señaló que, de acuerdo con los primeros datos, la víctima, de 37 años, "fue agredida mientras atendía la taquería por un sujeto que posteriormente huyó a bordo de una motocicleta junto con otra persona".

En el lugar, explicó la institución, fueron recolectados dos casquillos calibre .40, como parte de los indicios que serán analizados.

Según versiones, mientras el hombre trabajaba en el negocio de su familia, un sujeto se acercó, ubicó a José Luis y disparó en su contra; tras la agresión, el atacante escapó del lugar a bordo de una motocicleta conducida por otro sujeto.

Luego de la agresión, la víctima fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital cercano, donde más tarde perdió la vida.

Esparza era un creador de contenido que narraba con humor su oficio de taquero, su conocimiento popular de la cultura de Sonora y contaba con unos 90,000 seguidores en las redes sociales Instagram y Facebook; además, transmitía un pódcast.

La FGJES precisó que mantenía abierta la investigación en relación con los hechos registrados en una taquería ubicada en la colonia Reforma, donde un taquero perdió la vida tras ser agredido con proyectiles de arma de fuego.

También dijo que está a la espera del trabajo de campo de los agentes de servicios periciales, los resultados de la necropsia y el análisis de los elementos balísticos hallados en el lugar de los hechos, esto con el propósito de "establecer las circunstancias del hecho y determinar con qué otros asuntos pudiera estar relacionado el homicidio".