Asesinan a 'El Negro' tras salir de prisión en Morelos

Óscar Antonio Sierra Gómez fue ejecutado en Cuernavaca días después de dejar la cárcel; autoridades investigan un posible ajuste de cuentas

Óscar Antonio Sierra Gómez, conocido como “El Negro”, fue asesinado a balazos horas después de haber salido de prisión, en un ataque ocurrido en un autolavado ubicado sobre la Calzada de los Reyes.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre se encontraba en el establecimiento cuando un sujeto armado arribó al lugar y abrió fuego en su contra en repetidas ocasiones.

La víctima murió en el sitio debido a la gravedad de las heridas.

Tras las diligencias correspondientes, autoridades confirmaron que el fallecido era “El Negro”, quien había recuperado su libertad días antes, luego de haber permanecido en prisión por el delito de homicidio.

Antecedentes criminales

Sierra Gómez se hizo conocido en 2017 tras asesinar a un joven al interior del bar Ático, ubicado en la colonia Vista Hermosa, en Morelos. El crimen, presuntamente derivado de una discusión, generó atención mediática en su momento.

Posteriormente fue detenido y procesado, permaneciendo en la cárcel hasta su reciente liberación.

La Fiscalía General del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación por el homicidio y, de manera preliminar, considera que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas o un acto de venganza.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras continúan las indagatorias para esclarecer el móvil del crimen e identificar al responsable.