Asesinan a Eduardo Valdovinos durante cabalgata en Michoacán

Policías de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y la recolección de indicios

Eduardo Valdovinos Padilla, empresario que buscaba la candidatura de Morena a la alcaldía de Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue asesinado a balazos este miércoles 11 de noviembre durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires. La Fiscalía estatal abrió una investigación y señaló que las primeras entrevistas apuntan a la participación de una persona como probable responsable.

Valdovinos promovía sus aspiraciones a la coordinación municipal de la Cuarta Transformación, después de haber anunciado en octubre su intención de incursionar en la política. Hasta antes del ataque no se había confirmado su designación como candidato formal del partido para las elecciones de 2027.

La agresión ocurrió por la tarde, durante una actividad pública que provocó la movilización de corporaciones de seguridad y personal de emergencia. El móvil del homicidio no ha sido establecido y, hasta las actualizaciones de la noche del miércoles, no se había anunciado la captura de los autores del ataque.

Fiscalía recaba testimonios e indicios sobre la agresión

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Eduardo “N”, identificado como empresario del sector de paquetería, fue atacado con disparos de arma de fuego mientras participaba en la cabalgata.

Elementos de la Guardia Civil acudieron tras recibir el reporte y localizaron a la víctima sin vida a bordo de un vehículo. Los agentes resguardaron el área y solicitaron la intervención del personal ministerial.

Policías de Investigación y especialistas de Servicios Periciales realizaron el procesamiento del lugar y la recolección de indicios para reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes intervinieron.

La institución informó que las primeras entrevistas señalan la participación de una persona como probable responsable, aunque no dio a conocer su identidad ni precisó cuál habría sido su intervención. Las diligencias continúan para determinar si hubo más participantes.

Había anunciado sus aspiraciones políticas en octubre

Valdovinos era conocido por su actividad en el sector de paquetería y por ser propietario de la empresa Más Aprisa. El 6 de octubre había hecho pública su intención de participar por primera vez en la política municipal.

En ese mensaje se presentó como un empresario joven con interés en contribuir al desarrollo de Lázaro Cárdenas. Su promoción política estaba vinculada a la búsqueda de la coordinación municipal de Morena y a sus aspiraciones de contender por el Ayuntamiento.

La investigación deberá esclarecer las circunstancias del crimen. No se ha confirmado que el asesinato esté relacionado con su actividad política o empresarial, ni se han acreditado públicamente las versiones sobre posibles amenazas previas.