Asesinan a dos jóvenes en ataque armado en Álvaro Obregón

Las víctimas fueron ejecutadas a balazos en calles de la colonia Olivar del Conde, en un presunto ataque directo perpetrado por sujetos en motocicleta

Dos jóvenes fueron asesinados a tiros durante la madrugada de este domingo en la colonia Olivar del Conde, alcaldía Álvaro Obregón, luego de ser atacados por sujetos armados que se desplazaban en motocicleta.

El doble homicidio ocurrió en el cruce de Avenida del Rosal y Calle 7, donde, de acuerdo con versiones preliminares, cuatro personas convivían en el exterior de una vecindad cuando fueron sorprendidas por los agresores.

Ataque directo en plena convivencia

Testigos señalaron que dos hombres a bordo de una motocicleta se aproximaron al grupo y, tras increparlos, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra las víctimas antes de escapar.

Dos de los jóvenes, de entre 20 y 25 años, murieron prácticamente en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que los otros dos acompañantes huyeron tras el ataque.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y paramédicos acudieron al sitio tras reportes de detonaciones, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de los dos hombres.

La zona fue acordonada para permitir el trabajo de peritos y agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes realizaron el levantamiento de los cuerpos y recopilaron indicios balísticos para integrar la carpeta de investigación.

Investigación apunta a agresión directa

Las primeras líneas de investigación señalan que el crimen pudo tratarse de un ataque dirigido específicamente contra las víctimas, aunque el móvil aún no ha sido determinado oficialmente.

Autoridades capitalinas analizan cámaras de videovigilancia en los alrededores para rastrear la ruta de escape de los responsables e intentar su identificación.

Hasta ahora no se reportan personas arrestadas por este doble homicidio, que es investigado como homicidio doloso por arma de fuego.