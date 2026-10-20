Asesinan a doctora en Veracruz: investigación apunta a expareja

La investigación continúa abierta como feminicidio, con una expareja como principal sospechoso, sin que hasta ahora se haya informado sobre una captura

La comunidad médica y la sociedad veracruzana permanecen consternadas tras el asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, especialista de 33 años que laboraba en el Hospital Materno Infantil IMSS-Bienestar de Coatzacoalcos y en el ISSSTE de la misma ciudad. La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

De acuerdo con los reportes oficiales y periodísticos, el cuerpo de la médica fue localizado el 15 de octubre al interior de su departamento en el fraccionamiento Santa Cecilia, en el poniente de Coatzacoalcos. Las primeras diligencias indican que presentaba múltiples heridas causadas por arma blanca.

La alerta surgió luego de que compañeros de trabajo reportaran que la doctora no se presentó a laborar y familiares perdieran comunicación con ella. Tras su búsqueda, autoridades ministeriales ingresaron a su domicilio y realizaron el hallazgo.

Principales líneas de investigación

La Fiscalía de Veracruz informó que la carpeta de investigación es integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas, con apoyo de peritos y elementos de la Policía Ministerial.

Entre las principales líneas de investigación figura la posible participación de una expareja sentimental de la víctima, identificada en diversos reportes como Lenin Salvador, de aproximadamente 21 años. Las autoridades lo consideran una persona de interés y continúan con su localización.

Familiares y personas cercanas a la médica señalaron que ella habría sido víctima de violencia y acoso por parte de dicha expareja, situación que la llevó a terminar la relación. Estas declaraciones forman parte del contexto que investigan las autoridades, aunque la responsabilidad penal aún deberá ser acreditada legalmente.

Últimos detalles del caso

Los avances más recientes indican que autoridades ministeriales habrían realizado diligencias y cateos relacionados con el principal sospechoso, donde presuntamente encontraron indicios para fortalecer la investigación. Sin embargo, la Fiscalía no ha informado públicamente sobre una detención ni ha confirmado resultados periciales definitivos.

Hasta el momento, el presunto sospechoso continúa siendo buscado y no se han anunciado órdenes de aprehensión ejecutadas ni personas detenidas por el feminicidio.

Exigen justicia

El caso ha generado una amplia movilización de compañeros médicos, familiares y ciudadanos. El padre de la víctima, Rafael Ramos Celes, pidió que el crimen no quede impune y exigió a las autoridades esclarecer plenamente los hechos y castigar a los responsables.

Organismos médicos, colegas y usuarios de redes sociales también han manifestado condolencias y exigencias de justicia para la doctora, cuya trayectoria era reconocida en el sur de Veracruz por su labor profesional y atención a pacientes.