Un hombre fue atacado a balazos cuando viajaba en un Ford Fusion por la colonia Flores Magón; los agresores escaparon en motocicleta

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba al interior de su automóvil en la colonia Ricardo Flores Magón, en Mazatlán, Sinaloa. Los responsables del ataque, quienes presuntamente viajaban en una motocicleta, dispararon contra el conductor y posteriormente huyeron.

La agresión ocurrió la noche del jueves 19 de noviembre, alrededor de las 22:40 horas, sobre la calle Girasoles, entre la avenida Tulipán y la calle Flor de Mayo, en el sector mencionado.

Atacantes dispararon contra el conductor

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima conducía un automóvil Ford Fusion blanco cuando fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta.

Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo, principalmente a través de la ventanilla del lado del conductor. Testigos señalaron que escucharon alrededor de diez detonaciones.

Tras el ataque, el hombre quedó dentro del automóvil con heridas producidas por proyectiles de arma de fuego. Al llegar al sitio, paramédicos de Bomberos Veteranos revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Fiscalía investiga el homicidio en la Flores Magón

El reporte de detonaciones movilizó a elementos de la Policía Municipal, así como a efectivos del Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad, quienes acordonaron el área para preservar la escena.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y recolectó alrededor de diez casquillos percutidos calibre 9 milímetros, que quedaron como indicios para la investigación.

Hasta los primeros reportes, la identidad de la víctima no había sido establecida. El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales y de identificación.

Las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por este homicidio ni sobre el posible móvil de la agresión.