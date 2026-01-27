Asesinan a comandante regional en la Costa Chica de Guerrero

El comandante regional de la Costa Chica, fue asesinado a balazos en Ometepec; autoridades desplegaron un operativo, sin detenidos hasta ahora

Daniel Hernández Arena, comandante regional en la Costa Chica de Guerrero, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo 25 de enero de 2026, informaron medios locales y autoridades estatales.

El homicidio ocurrió alrededor de las 18:00 horas, cerca de la vía Ometepec–Cruz de Corazón, en la localidad de Cruz de Corazón, donde el mando de seguridad fue interceptado por sujetos armados.

Agresores huyeron del lugar

De acuerdo con los primeros reportes, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el comandante y posteriormente se dieron a la fuga, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas por estos hechos.

Tras el asesinato, se implementó un operativo de búsqueda y localización de los responsables, en coordinación con elementos de la Fiscalía General del Estado, el Ejército mexicano y la Guardia Nacional.

Reconocimiento institucional

La Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero lamentó el homicidio y destacó que Daniel Hernández Arena murió en cumplimiento de su deber.

“La SSP Guerrero expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y compañeras y compañeros de corporación”, señaló la dependencia en una esquela oficial.

C O M U N I C A D O



Asimismo, reiteró el respaldo institucional a los deudos y reconoció la trayectoria del comandante regional.

Hasta el cierre de esta información, ninguna autoridad estatal ha informado sobre personas detenidas en relación con el asesinato, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen ocurrido en la región de la Costa Chica.