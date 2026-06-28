Asesinan a buscadora frente a hospital en Guanajuato

Patricia Negrete Tafoya, integrante de un colectivo de búsqueda, fue asesinada a balazos tras salir de trabajar en Pénjamo

Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos la noche del 23 de junio frente al Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato, donde laboraba en el área de intendencia.

De acuerdo con los reportes, la mujer acababa de concluir su jornada laboral y salió del hospital alrededor de las 22:30 horas a bordo de una motocicleta.

Cuando circulaba por el carril lateral del bulevar Santos Degollado, a pocos metros del acceso principal al nosocomio, fue interceptada por sujetos armados que también se desplazaban en motocicleta y que abrieron fuego en su contra.

Tras la agresión, Patricia quedó tendida junto a su vehículo. Debido a la cercanía con el hospital, personal médico y de emergencias acudió de inmediato para brindarle atención, pero al revisarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Despliegan operativo e inician investigaciones

Luego del ataque, autoridades municipales, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y personal del Ejército Mexicano desplegaron un operativo en la zona, mientras que la escena fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos y agentes de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que durante las primeras diligencias fueron asegurados diversos indicios balísticos, entre ellos tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga, los cuales fueron enviados a laboratorios forenses para su análisis.

La dependencia señaló que también se recabaron testimonios y que continúan las investigaciones para establecer la mecánica de los hechos, determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables mediante el análisis de evidencia y videograbaciones de cámaras públicas y privadas ubicadas en la zona.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el homicidio.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Buscaba a su hermana desaparecida desde 2021

Patricia Negrete se integró al colectivo Una Promesa por Cumplir tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de 2021.

Desde entonces participó activamente en brigadas de búsqueda, rastreos y movilizaciones en diferentes puntos de la región.

Su labor la convirtió en una figura reconocida en el municipio de Pénjamo, donde familiares de personas desaparecidas y colectivos destacaban su compromiso con la búsqueda de verdad y justicia.