Un bebé murió durante un enfrentamiento entre presuntos integrantes del CJNG y Los Caballeros Templarios en Buenavista Tomatlán, Michoacán.

Un bebé murió durante un enfrentamiento entre grupos armados en el municipio de Buenavista Tomatlán, en la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Su madre permanece desaparecida y las autoridades investigan si fue privada de la libertad por alguno de los participantes en la balacera.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en las inmediaciones de Razo del Órgano.

El bebé y su madre, cuyas identidades no han sido reveladas, viajaban presuntamente en una camioneta Nissan tipo SUV, de color negro y procedencia extranjera, cuando quedaron en medio del fuego cruzado.

El vehículo recibió al menos 20 impactos de bala, aparentemente disparados con rifles de asalto. Dentro de la unidad quedó el cuerpo del menor, mientras que de la mujer no se tiene información sobre su paradero.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación y agentes de la Policía de Investigación realizan las diligencias para esclarecer lo ocurrido y localizar a la madre.

Una de las líneas preliminares apunta a que habría sido privada de la libertad por uno de los grupos armados.

Reportan más enfrentamientos en la región

El ataque ocurrió en medio de una serie de enfrentamientos entre presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Los Caballeros Templarios. registrados durante la tarde y noche del miércoles en distintas comunidades de la zona limítrofe entre Buenavista Tomatlán y Apatzingán.