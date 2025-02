 Asesinan a bebé de nueve meses durante intento de asalto a papás

En un hecho más de violencia en México, la muerte de un bebé de nueve meses durante un presunto asalto está causando indignación en Puebla.

El ataque se registró la noche de este lunes cuando una pareja y su pequeño hijo se trasladaban a bordo de un vehículo Volkswagen Jetta con destino a Zacatlán de las Manzanas.

El padre de familia circulaba sobre la carretera Ahuazotepec-Zacatlán cuando se percató de que una camioneta sospechosa comenzó a perseguirlos, por este motivo decidió acelerar para intentar escapar, pero los agresores abrieron fuego.

Su bebé de nueve meses recibió un disparo en la cabeza, mientras que su esposa resultó con una herida de bala en la barbilla.

Pese a la complicada situación que estaba viviendo, el padre continúo manejando hasta que llegó al Hospital General de Zacatlán para que su esposa y su hijo fueran atendidos de emergencia.

Lamentablemente, los médicos declararon la muerte del bebé al llegar al hospital a causa de la gravedad de sus heridas.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al hospital para iniciar las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) ya está analizando las pruebas y rastreando a los responsables del ataque.

El caso provocó que el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, emitiera una postura en donde aseguró que no habrá impunidad.

"Me entero con profunda consternación del asesinato de un pequeño de meses en un intento de asalto en el que además su madre resultó herida. Es una noticia terrible, la más dura que he recibido en todos estos años de servicio público. Como padre de familia, expreso mi solidaridad. Como gobernador, garantizo que no habrá impunidad. Este homicidio tendrá consecuencias legales", escribió en redes sociales.

Comentarios