Asesinan a balazos al exbeisbolista Enrique Quiñones en Sinaloa

El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos este sábado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa

El exbeisbolista mexicano Enrique Quiñones, reconocido por su trayectoria como lanzador de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado a balazos este sábado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales que citaron fuentes policiales, el exjugador, de 57 años, fue interceptado por sujetos armados mientras circulaba por una carretera de la localidad.

Los agresores habrían disparado en repetidas ocasiones contra Quiñones desde un vehículo en movimiento y posteriormente escaparon. El cuerpo de la víctima quedó tendido junto a un automóvil.

Investigan el asesinato del exlanzador de Tomateros

Tras el ataque, personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudió al sitio para realizar las primeras diligencias e iniciar las investigaciones correspondientes.

Elementos de la Policía y del Ejército resguardaron la zona, mientras las autoridades recababan indicios para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el posible móvil del homicidio ni información sobre la identidad de los responsables o la detención de sospechosos.

Medios locales señalaron que Quiñones trabajaba como conductor de una plataforma digital de transporte.

Enrique Quiñones hizo historia con los Tomateros de Culiacán

El exlanzador dejó una marca en la historia de los Tomateros el 21 de noviembre de 2000, cuando consiguió el primer juego sin hit ni carrera del equipo, en un encuentro frente a los Águilas de Mexicali.

Además de su paso por la Liga Mexicana de Béisbol, Quiñones continuó ligado a la organización de Culiacán como entrenador de lanzadores durante la temporada 2014-2015.

Su asesinato representa una nueva noticia de violencia en Sinaloa, estado donde el exjugador desarrolló parte importante de su trayectoria deportiva.