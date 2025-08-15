Asesinan a balazos al director del penal La Toma en Veracruz

René Vergara Vergara, director del Penal de La Toma en Veracruz, fue asesinado a balazos frente a su domicilio; hasta el momento no hay detenidos

René Vergara Vergara, director del Penal de mediana seguridad de La Toma, en Amatlán de Los Reyes, al centro de Veracruz, fue asesinado a balazos frente a su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Circuito Villa Verde Norte de Córdoba.

Según reportes oficiales, el ataque ocurrió cuando el funcionario salió de su vivienda y abordó una camioneta oficial tipo van usada para el traslado de reos. En ese momento, dos hombres en motocicleta se acercaron y le dispararon.

Vecinos dieron aviso a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Protección Civil y de la Cruz Roja confirmaron que la víctima no tenía signos vitales y presentaba al menos nueve impactos de arma de fuego.

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales y la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba levantaron indicios, aseguraron casquillos y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, mientras que la camioneta oficial fue remolcada a un corralón como evidencia. No se reportan detenciones.

Antecedentes de violencia penitenciaria en Veracruz

Hace dos semanas, un motín en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan dejó nueve internos muertos y diez lesionados. Un mes antes, en junio, el entonces director de ese penal, Antonio Huesca Figueroa, fue asesinado a balazos.

En el caso del penal de La Toma, la CNDH ha documentado condiciones asociadas al autogobierno, presencia de actividades ilícitas y cobro de cuotas o sobornos al interior del reclusorio.