Asesinan a balazos a encargada de las Grutas de Cacahuamilpa

Localizan sin vida a la administradora del parque junto a su hija y un chofer luego de ser reportados como desaparecidos por familiares

La encargada del Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa fue encontrada sin vida junto a su hija y un chofer, en un poblado del municipio de Pilcayar, en Guerrero, tras ser reportados como desaparecidos desde la tarde del lunes.

El hallazgo de los cuerpos se registró la madrugada del martes sobre la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal.

Tras el reporte de habitantes de la comunidad Crucero de Grutas, autoridades se movilizaron a la zona localizando a las tres personas, las cuales presentaban impactos de bala, así como huellas de tortura.

Las víctimas fueron identificadas como Martina Amates González, de 49 años, encargada del sitio turístico; Ivana Esperanza Gama Amates, de 26 años, hija de Martina, y el chofer Eliseo Muñoz Reyes.

Autoridades señalaron que aún no cuentan con un posible móvil del crimen, pero continúan con las investigaciones para esclarecer el hecho.

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas se manifestó a través de redes sociales para condenar el asesinato de las tres personas y externar su colaboración con las fuerzas de seguridad.

pic.twitter.com/3bitucjusD — CONANP (@CONANP_mx) July 23, 2026 El Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa se extiende al norte del estado de Guerrero en los municipios de Pilcaya y Taxco de Alarcón, fue decretado Parque Nacional en 1936.