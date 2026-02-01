Asesinados en Colima, tendrían parentesco con Mario Delgado

Elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales

Fuentes ministeriales señalan que las dos mujeres asesinadas durante la madrugada de este sábado dentro de una vivienda en la capital de Colima habrían sido identificadas de forma preliminar como María Eugenia Delgado y Sheila Amezcua Delgado, presuntamente familiares del actual secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Hechos en la colonia Plateros

El ataque se registró alrededor de las 05:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Plateros, en el municipio de Colima, Colima.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres ingresaron de manera violenta al inmueble tras golpear la puerta con mazos y una vez dentro, habrían privado de la vida a ambas mujeres. Posteriormente, los agresores huyeron del sitio.

Tras el reporte de vecinos, elementos de distintas corporaciones policiacas acudieron al lugar y confirmaron que las víctimas ya no contaban con signos vitales.

Sin confirmación oficial de identidades

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, ni han emitido un posicionamiento oficial que confirme la identidad de las víctimas.

Línea de parentesco preliminar

Con base en la información conocida hasta ahora, María Eugenia Delgado sería hermana de Felipe Delgado Guízar, padre de Mario Delgado, fallecido en 2011. Bajo esta línea de identificación preliminar, la mujer asesinada sería tía directa del funcionario federal.

En tanto, Sheila Amezcua Delgado, hija de María Eugenia, sería prima del titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado es hijo de Felipe Delgado Guízar y hermano de Felipe Delgado, actual diputado federal por el Partido Verde.